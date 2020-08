Do Marcelo: Falta jogo de cintura no governo

A crise provocada pelas divergências na formatação do Renda Brasil mostra que está faltando um bocado de jogo de cintura dentro do governo. Primeiro, do lado da equipe econômica que produziu uma proposta de renda básica, que dava com uma mão, enquanto tirava com a outra – e nem foi a primeira vez, vide a fórmula do Programa Verde Amarelo, que propunha criar vagas de trabalho às custas do seguro-desemprego.

Segundo, porque Jair Bolsonaro não precisava ter dado uma esturricada pública no ministro Paulo Guedes ao criticar a ideia de extinguir benefícios sociais para bancar o Renda Brasil.

Essa é uma crise que foi produzida justamente por essa falta de condução política adequada. E o saldo é a fragilização da situação de Paulo Guedes dentro do governo. Pode ser que o presidente até ache que não precisa mais do seu posto Ipiranga para governar. Mas sem ele, aumenta tremendamente a insegurança sobre a condução da política economia do País.