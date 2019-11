Do Marcelo: Faltou combinar com os russos

Como era previsível, deputados e senadores já começaram a torpedear a proposta do governo de extinguir municípios com menos de 5 mil habitantes que não consigam arrecadar pelo menos 10% da receita. Os parlamentares até concordam que a discussão poderia ser iniciada para produzir alguma mudança na situação. Mas reclamam que o governo preferiu tomar a decisão numa canetada, sem sequer debater o assunto com o Congresso. Além disso, avaliam que o timing é o pior possível para tratar do tema, já que no próximo ano serão realizadas eleições municipais.

Desde sua posse, Jair Bolsonaro fez uma opção por não montar uma base de apoio do Congresso nos moldes tradicionais. Assim, seu governo acaba enfrentando maiores dificuldades para aprovar as propostas do seu interesse. Nesse caso, os parlamentares entendem que o governo adotou um estilo “goela abaixo”, mesmo sabendo que a questão de extinção de municípios tem grande sensibilidade política para o meio político. Como não combinou com os russos, o governo vai precisar se desdobrar para conseguir que a ideia avance no Congresso.