Do Marcelo: Governo aposta em Lei do Gás para ter agenda positiva

A Câmara aprovou hoje, por larga maioria, o regime de urgência para a tramitação da chamada Lei do Gás, que pretende modernizar as regras do setor. As negociações para garantir a votação da proposta ainda estão em curso, mas o governo aposta no tema para sinalizar positivamente para o mercado com a votação de um importante item da sua agenda econômica.

Tanto que o mote da campanha usada pelo governo para defender a proposta é que o gás brasileiro é o mais caro do mundo e que a nova lei está sendo feita para acabar com isso.

Segundo cálculos da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec) do Ministério da Economia, se a Lei do Gás passar, a estimativa é que o preço do gás para a Indústria caia de US$ 13 para US$ 6. E existe a expectativa que o botijão caia de R$ 80,00 para R$ 60,00. Pelas contas da Sepec, a nova Lei do Gás pode gerar R$ 630 bilhões de investimentos em 10 anos e 1 milhão de empregos diretos e indiretos.