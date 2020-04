Do Marcelo: Jorge e Mateus quase ‘derrubam’ Mandetta

A badaladíssima apresentação feita por Jorge e Mateus, via internet, no sábado à noite, quase se tornou a gota d’água para causar a demissão de Luiz Henrique Mandetta da Saúde. Durante a live, o ministro apareceu fazendo suas recomendações sobre o isolamento necessário para ajudar a combater o coronavírus. A mesma coisa que já havia feito à tarde na apresentação de Xand Avião.

Embora duvidasse que Mandetta fosse demitido, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, admitiu hoje, em conversa promovida pela Necton Investimentos, que o presidente Jair Bolsonaro ficou mais irritado ainda com a participação do ministro no show, que teve enorme audiência.

Maia chegou a conversar no domingo com pessoas próximas ao ministro para dizer que duvidava da demissão por causa da popularidade e da credibilidade adquiridas por Mandetta na condução do combate ao coronavírus. Mas reconhecia que a aparição na live deve ter aborrecido Bolsonaro. Não foi à toa que o presidente se queixou, no dia seguinte, de ministros que tinham virado estrelas.

“Quando vi aquele show do Jorge e Mateus, com o Mandetta entrando a cada meia hora, eu falei: agora que o presidente não vai gostar”, disse Maia.