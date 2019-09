Do Marcelo: Juros podem ficar abaixo de 5% até o fim do ano

Marcelo de Moraes

O anúncio de quarta, 18, feito pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, reduzindo os juros de 6% para 5,5%, pode ter sido apenas a primeira fase de uma sequência de quedas da taxa básica até o fim do ano. No mercado, já começa a se formar um consenso que a taxa de juros poderá ficar abaixo de 5% até o fim do ano.

Um cenário como esse era inimaginável até pouquíssimo tempo atrás. Conversei com o economista-chefe para o Brasil do banco suíço UBS, Tony Volpon, e ele já mira numa taxa de 4,75%.

Apesar disso, Volpon conta que essa é uma “boa má noticia”. “Boa porque o mercado ‘acredita’ no governo/BC o suficiente para permitir uma taxa Selic real perto de zero”, diz. “E má porque só vamos ver uma Selic real perto de zero porque a economia não encaixa”, analisa Volpon.