Do Marcelo: Lá vai o PIB do Brasil descendo a ladeira

Novas estimativas empurraram para mais baixo ainda as previsões para o PIB do Brasil em 2020. Hoje, o BTG Pactual divulgou seu cálculo de que o PIB cairá 7,0% este ano. A previsão anterior era de queda de 4,0%. Na semana passada, como escrevi aqui no BRP, o JP Morgan já tinha feito a mesma estimativa e o banco UBS admitia a queda de 7,2% num cenário em que a economia brasileira seguisse paralisada pelas restrições impostas pelo combate ao coronavírus.

Ainda de forma um pouco mais contida, o Relatório Focus do Banco Central também piorou hoje sua previsão do PIB para 2020. A baixa passou de 4,11% para 5,12%. Importante notar que há quatro semanas, essa queda era calculada em 2,96%.

Na semana passada, o governo admitiu oficialmente que o crescimento do País levaria um tombo expressivo – como não poderia deixar de fazer. A equipe econômica anunciou uma previsão de queda de 4,7% para este ano, numa conta que já parecia modesta no dia em que foi apresentada. Hoje, diante de um quadro que só piorou e que mostra que a economia entrou em parafuso no mundo todo, resta torcer para que essas estimativas negativas se estabilizem em alguma parte do fundo do poço.