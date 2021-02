Do Marcelo: Lira mostra que Centrão também quer governar

Marcelo de Moraes

Jair Bolsonaro começa a perceber que contratou um sócio ao se aliar politicamente com o Centrão. Em troca do apoio e da blindagem política dentro do Congresso, o presidente, aparentemente, talvez tenha achado que bastava liberar emendas e alguns cargos para ficar tudo certo. Não é bem assim. Eleito com o apoio e a caneta do Planalto, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), deixou claro que o grupo quer influir nas decisões de governo. E a primeira demanda já foi explicitada por Lira: a prorrogação do auxílio emergencial.

Um dos preços a se pagar para ter uma base de apoio formal dentro do Congresso é abrir espaço para que esses aliados participem da formulação das políticas públicas do governo. Só que nem Jair Bolsonaro e muito menos o Centrão são afeitos a essas liturgias. Cobrados por suas bases, Lira e os deputados do grupo colocaram na mesa do ministro da Economia, Paulo Guedes, sua demanda. Querem o auxílio emergencial de volta. Se Bolsonaro e Guedes não atenderem, é possível que aprovem algo por conta própria e o governo que se vire para administrar.

Dez dias depois de sua vitória na disputa pelo comando da Câmada, Lira e o Centrão sabem o tamanho de seu triunfo. E mostraram sua força em plenário aprovando de forma categórica a autonomia do Banco Central, um dos principais itens da agenda econômica. Agora, é a vez de cobrar. E Lira e o Centrão começam a entregar, agora, os boletos políticos para o governo quitar.