Do Marcelo: Maia cria oportunidade para ‘cessar fogo’ de governo e Congresso

Marcelo de Moraes

Com uma mensagem de defesa de conciliação entre os Poderes para reduzir o impacto da crise econômica mundial sobre o Brasil, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criou uma solução honrosa para que governo e Congresso consigam um cessar fogo honroso para as duas partes.

Nas últimas semanas, governo e Congresso entraram em confronto político e contrataram uma crise política que promete ser prejudicial para todo o mundo. Para os parlamentares, ter contra si um protesto vigoroso pelas ruas do País só amplia o desgaste político da instituição e dos próprios deputados e senadores. Para Jair Bolsonaro, trombar com o Congresso é ver reduzidas as chances de aprovação dos projetos do interesse do governo e também ampliar seu desgaste.

Na sua mensagem, Maia defende que os Poderes “ajam em harmonia e com espírito democrático”. Ele já sabe que a brigalhada é ruim para todo mundo. E com a economia internacional derretendo no mundo por causa do coronavírus, o Brasil só tem chances de reduzir esse estrago se as divergências pararem e a agenda das reformas for reforçada. Mas, num clima de grande beligerância, ainda não é possível prever se o gesto será suficiente para que a trégua se estabeleça.