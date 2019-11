Do Marcelo: Maia não decidiu ainda se autonomia do BC será votada este ano

Um dos principais projetos da agenda econômica, a proposta que estabelece a autonomia do Banco Central não tem garantia de ser votada ainda este ano. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM)-RJ), afirmou ao BRP que “ainda não sabe” se a proposta será colocada em votação agora ou ficará para o início de 2020.

Com poucas semanas disponíveis para votação até o final do ano, tanto o comando da Câmara quanto o do Senado estão escolhendo com calma quais projetos entrarão na pauta para evitar o risco de não haver consenso. Esta semana, por exemplo, o Congresso terá sessão amanhã para analisar vetos presidenciais. Na semana passada, a votação foi adiada quando o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, percebeu que os vetos corriam risco de serem derrubados.