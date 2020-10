Do Marcelo: Maia quebra tabu e contribui ao revelar sua dificuldade com a covid

Marcelo de Moraes

Com mais de 150 mil mortes registradas, o coronavírus espalhou um rastro de tragédia no Brasil. Mas ainda é pouco comum ver o depoimento de uma figura pública como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), descrevendo as dificuldades que sofreu ao enfrentar a doença, como fez na noite de domingo, 11, em entrevista à GloboNews.

Ao revelar, sem rodeios, como seu quadro teve problemas que quase o levaram à internação, Maia contribui mostrando que o coronavírus representa um risco real e que demanda cuidados.

“Foi difícil. É uma doença muito perigosa e muitas pessoas têm vergonha de contar o que passaram”, me contou Maia, nesta segunda-feira, 12, descrevendo que teve 25% de seus pulmões contaminados pela covid-19.