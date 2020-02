Do Marcelo: Mais um dia ruim no mercado serve de alerta para o governo

O mercado viveu mais um dia de fortes perdas. Depois da queda de 7% do dia anterior, a Bolsa caiu 2,59% nesta quinta e a cotação do dólar estabeleceu mais um recorde de alta, chegando a R$ 4,48. Como já contamos aqui no BRP, o principal motivo dessa queda é o impacto causado pelo coronavírus, que segue se espalhando pelo mundo, já tem um caso oficial no Brasil e 300 suspeitas sob análise. Mas a incerteza em relação à política interna também tem pesado muito nesse cenário. E é para essa situação que o governo precisa ligar todos os seus alertas.

Existe hoje a dúvida sobre se as reformas e outras propostas importantes poderão avançar ainda esse ano no Congresso enquanto o presidente Jair Bolsonaro e seus seguidores seguirem dando trombadas no Parlamento. Enquanto o presidente não fizer acenos reais a favor das reformas, em vez de tolerar que seus aliados fiquem fustigando Congresso e Judiciário, será difícil que esse quadro fique melhor. Enquanto isso não acontecer, a conta econômica e política a ser paga seguirá se ampliando.