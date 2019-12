Do Marcelo: Melhor do que previsto, PIB do 3º trimestre ajuda governo

Num momento em que foi surpreendido negativamente pela decisão de Donald Trump de taxar aço e alumínio brasileiros, o governo recebeu com alívio a divulgação de que o PIB do terceiro trimestre cresceu 0,60%. A boa notícia é que os cálculos do governo indicavam uma elevação que previa um aumento, no máximo, de 0,40%. E o resultado superou a expectativa.

Parece pouco para provocar satisfação, e é pouco mesmo. Mas se for levado em conta o longo período de estagnação econômica que o País enfrentou até pouco tempo, a sequência do PIB nos últimos trimestres acena para um crescimento de 1% em 2019 e proporciona uma previsão mais otimista para 2020. Já há na equipe econômica quem acredite que esse crescimento pode ultrapassar os 2% no próximo ano e chegar perto dos 2,5%.

Essa sinalização garante fôlego político para o governo de Jair Bolsonaro e reforça sua equipe econômica, num momento em que ela tenta fazer engrenar a segunda etapa de sua agenda de propostas e enfrenta resistências no Congresso quanto a esse conteúdo. Apesar de todas as arestas políticas que permanecem – além da eterna falta de articulação política, a bola da vez, agora, é a série de nomeações exóticas para a área cultural – o governo pode se fortalecer se essa âncora econômica demonstrar solidez.