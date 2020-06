Do Marcelo: Mercado já sonha com a volta dos 100 mil pontos

Em mais um dia de otimismo geral no mercado, a Bolsa já abriu em alta e alimenta o sonho da recuperação do patamar dos 100 mil pontos. O marco simbólico do crescimento das operações que marcaram a euforia do mercado de ações foi pulverizado pelo impacto devastador do coronavírus sobre a economia. Com a atividade econômica desabando, a Bolsa passou a viver a realidade dos 70 e poucos mil pontos.

Agora, com algumas economias já retomando suas atividades e com um cenário interno menos turbulento do que nas semanas anteriores, a Bolsa começou a se recuperar e chegou a bater em 93 mil pontos logo depois de sua abertura.

Na mesma toada, o dólar volta a ter sua cotação em queda. Nesta manhã, já valia R$ 5,06. No dia anterior, tinha desabado para R$ 5,20. Mas é bom nunca esquecer a fragilidade do atual momento. Qualquer declaração atravessada ou um ato político errado pode provocar o desmoronamento desse quadro.