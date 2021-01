Do Marcelo: Mesmo com política externa caótica, Bolsonaro quer blindar Ernesto

Marcelo de Moraes

Jair Bolsonaro usou suas redes sociais para reproduzir uma informação da Reuters que anunciar a liberação das doses da vacina da Oxford/AstraZeneca, fabricadas na Índia, para o Brasil. Em seguida, deu parabéns ao ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que está sob forte pressão política pela sua desastrosa gestão à frente do Itamaraty.

A confusão e o caos na política externa do governo brasileiro ficam claros na postagem feita no perfil do presidente. A chancelaria do Brasil segue boiando nesse imbróglio, ficando sempre atrasada nas informações sobre a liberação da vacina.

O segundo ponto – e mais importante- é a tentativa de blindagem de Ernesto evidenciada na postagem do presidente. Pautada pela ideologia e não pelos interesses estratégicos e econômicos do Brasil, a política externa do governo Bolsonaro, liderada por Ernesto, só produziu problemas até agora. Seja com a China, Índia ou França, entre outros, além de criar um mal-estar com a administração de Joe Biden, nos Estados Unidos, ao se alinhar radicalmente ao lado de Donald Trump. Mas, verdade seja dita, se Ernesto é o ministro, o aval para seus movimentos mais importantes é dado por Bolsonaro.

Agora, com a pressão popular para conseguir vacinas, o governo sai da paralisia e tenta receber as duas milhões de dose que comprou da Oxford/AstraZeneca e que não foram liberadas pela Índia. E o presidente tenta dar o crédito pela operação atrasada a seu bombardeado ministro.

Mesmo com as críticas sobre Ernesto, Bolsonaro quer mantê-lo porque ele pertence à ala mais ideológica de seu governo. Justamente a que faz mais barulho nas redes sociais. Mas tudo tem um limite. Se a atuação diplomática continuar cheia de problemas, Bolsonaro pode não resistir aos pedidos por mudança no setor.