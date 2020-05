Do Marcelo: Na queda do PIB, o pior ainda está por vir

A queda de 1,5% do PIB, registrada no primeiro trimestre, é, infelizmente, apenas o capítulo inicial do tombo histórico que a economia do País terá este ano. O recorte desse período pega apenas o início do impacto das medidas de combate ao coronavírus sobre a atividade econômica. O pior ainda está por vir.

Como registra o período que vai de janeiro a março, acaba contabilizando esse início de efeito do coronavírus apenas em algumas semanas de março. Ou seja, ainda aproveita o que seriam dois meses sem o problema (janeiro e fevereiro). O peso mais forte da crise virá com tudo na conta do PIB do segundo trimestre, que incluirá os dados da economia referentes a abril, maio e junho. São justamente os meses em que a pandemia se espalhou pelo Brasil com toda a sua força.

Com esse segundo trimestre já perdido, cabe ao governo tentar cuidar da parte final do ano para reduzir a quebradeira. Mas com a crise política se tornando um fator cada vez mais forte dentro do governo, executar essa tarefa se torna cada vez mais difícil. O mercado já calcula que o Brasil poderá ter uma queda do PIB, em 2020, em torno de 7%. Daí para cima. Um cenário histórico de encolhimento. E que pode piorar ainda mais dependendo dos rumos que o governo Bolsonaro decidir seguir.