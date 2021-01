Do Marcelo: Não importa quem ganhe: Centrão vai seguir dando as cartas

Marcelo de Moraes

Com qualquer resultado nas eleições para o comando do Congresso, na segunda-feira, 1º, restará uma certeza: o Centrão vai continuar sendo a força política mais poderosa do País. Com o poder de quem controla a maioria dos votos no Congresso, seguirá determinando o que pode ou não pode ser votado. E, mais importante, se o presidente da República da vez poderá continuar ocupando o comando do governo.

Para quem acha exagero: o Centrão ganhou forma e vida na eleição de Eduardo Cunha (MDB-RJ) para comandar a Câmara, em fevereiro de 2015. Sob sua influência, a então presidente Dilma Rousseff, com quem Cunha trombava de frente, sofreu impeachment. Seu sucessor no posto, o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), ajudou na articulação política que evitou o impedimento de Michel Temer. Muito bem articulado com o Centrão, Temer teve os votos que precisava para preservar o mandato presidencial.

Ainda com Maia no comando, Jair Bolsonaro viu o deputado deixar adormecer nas suas gavetas mais de 50 pedidos de impeachment. Dessa vez, não foi o bom trânsito político de Bolsonaro que garantiu sua preservação – até porque nunca soube se articular politicamente. O impeachment não foi cogitado porque Maia e outros líderes do Centrão tinham interesse em manter o foco do Congresso na votação de uma agenda liberal e sabiam que o presidente ainda tinha força popular para rechaçar um impeachment.

Agora, não haverá Maia e a possibilidade de impeachment ficará nas mãos de Arthur Lira (PP-AL), representante do Centrão raiz, ou Baleia Rossi (MDB-SP), que representa uma espécie de Centrão light e é apoiado por Maia. E o que acontecerá nos próximos dois anos dependerá do humor do grupo.

Para se blindar politicamente, Bolsonaro abraçou a candidatura de Lira, que representa o núcleo duro do Centrão. Com isso, o presidente acena com o loteamento de ministérios e cargos importantes, além da liberação milionária de emendas. É uma opção de risco, já que se Lira vencer, dependerá sempre desse processo para garantir o apoio dos aliados. Com Baleia, o risco também existe, já que ele está aliado aos partidos de esquerda, que defendem o impeachment. E o deputado do MDB tem condição de reagrupar o Centrão em torno de si, reorganizando a turma.