Do Marcelo: O fim da lenda que o Brasil estava decolando

Junto com o anúncio do PIB do segundo trimestre, que despencou 9,7%, o IBGE trouxe outra informação que pode ter passado um pouco despercebida. O número do PIB do primeiro trimestre tinha sido revisado para pior. Ou seja: em vez da queda de 1,5%, a economia tinha encolhido 2,5% naqueles três primeiros meses.

Mesmo com a marca anterior de -1,5% já sendo ruim o suficiente, o governo e o ministro Paulo Guedes ainda insistiram no discurso de que a economia estava decolando e se aprumaria muito bem se não fosse pela pandemia do coronavírus. Com a atualização do índice, uma queda de 2,5% deixa claríssimo como a economia já passava por enormes dificuldades antes mesmo da pandemia. Se alguém ainda tinha essa dúvida, a revisão de hoje, feita pelo IBGE, acaba com qualquer discussão.