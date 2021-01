Do Marcelo: Oposição prepara CPMI do Coronavírus contra Bolsonaro

Marcelo de Moraes

A pandemia do coronavírus deverá ser alvo de investigação dentro do Congresso. O líder da Rede no Senado, Randolfe Rodrigues (AP), e o líder do PSB na Câmara, deputado Alessandro Molon (RJ), já começaram a recolher assinaturas para a abertura de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar a conduta do governo federal na pandemia.

Politicamente, o movimento mira diretamente o presidente Jair Bolsonaro, acusado de negligenciar o combate ao coronavírus e ainda incentivar uso de medicamentos sem qualquer serventia para tratar a doença. Outro ponto que faz parte do pedido de investigação é a falta de oxigênio nos hospitais de Manaus e, agora também nas cidades de Coari (AM) e Faro (PA) onde pacientes morreram asfixiados.

“Desde a chegada da pandemia ao País, o que vimos foram tentativas do governo em minimizar a gravidade do problema, além de sabotagem às medidas sanitárias para contenção do espalhamento do vírus e a fixação em remédios sem nenhuma eficácia comprovada contra a Covid-19”, argumenta Randolfe.

“Precisamos investigar a criminosa condução do governo federal na pandemia, como a divulgação do ‘tratamento precoce’ e outros absurdos de Bolsonaro. O presidente precisa responder por seus crimes!”, afirma Molon.

O governo deve tentar mobilizar sua base de apoio para tentar barrar o pedido de abertura da CPMI. Mas o clima político totalmente desfavorável nesse momento, dificilmente terá força para impedir a abertura da comissão.