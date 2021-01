Do Marcelo: Pressão por impeachment aumenta e assombra bolsonaristas

Marcelo de Moraes

O governo tenta montar uma estratégia para conter o crescimento do movimento pela abertura de processo de impeachment contra Jair Bolsonaro. O desempenho desastroso no combate à pandemia do coronavírus e as dificuldades para organizar um plano nacional de vacinação desgastaram de vez a imagem do presidente.

Dois outros fatores também pesaram para azedar o clima político. A tragédia de pacientes morrerem asfixiados no Amazonas e Pará por falta de oxigênio nos hospitais e o fim do pagamento do auxílio emergencial para as pessoas mais vulneráveis pelo impacto da pandemia na economia.

Dentro do governo, há dois movimentos claros para levantar uma blindagem de proteção ao presidente. Um deles é providenciar vacinas rapidamente. Nesta sexta, chega o lote de dois milhões de doses fabricadas pela parceria entre a Universidade de Oxford e a AstraZeneca e enviado pela Índia.

Com isso, se espera que a vacinação nacional não sofra interrupção, ameaça que é vista como um fator de ampliação de desgaste. Até porque o Brasil, até agora, só utilizou a Coronavac, vacina que é resultado da parceria do Instituto Butantan com a chinesa Sinovac. E ainda não chegaram mais insumos da China para produzir novos imunizantes. O governo sabe que essa dificuldade está sendo espetada na sua conta, já que os bolsonaristas hostilizaram abertamente a China. Isso inclui o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. A orientação, agora, é consertar esse estrago.

Isso gerou uma situação bastante constrangedora e que acentua o desgaste na imagem do governo. Antes radicalmente contrários a qualquer conversa sobre vacinas contra o coronavírus, os bolsonaristas tiveram de mudar de discurso. Ao perceberem que seu negacionismo contra a vacina só piorou a avaliação do presidente, agora tentam exibir um esforço em defesa da imunização. E a ferramenta usada é a de sempre: a construção de uma narrativa dizendo que o governo sempre se empenhou na busca pelas vacinas, que não houve problema nenhum na negociação com a Índia para envio das vacinas da AstraZeneca e que, claro, tudo dito em contrário é culpa da imprensa.

O segundo movimento de blindagem é evitar a perda de apoio político dentro do Congresso, usando a força do Centrão. O governo intensificou as conversas com deputados e senadores para emplacar seus aliados Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (DEM-MG) como próximos presidentes da Câmara e do Senado para barrar a abertura de um processo de impeachment. Políticos experientes, porém, lembram que isso não é uma garantia de proteção total. Se o clima político seguir deteriorado, agravado pela piora da pandemia e responsabilização do presidente pelo problema, não há apoio que contenha o movimento pelo impeachment.