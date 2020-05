Do Marcelo: Previsões de queda do PIB já chegam a 7%

Ninguém ignora que a queda do PIB brasileiro em 2020 será muito forte por conta do impacto devastador da pandemia do coronavírus sobre a economia mundial. Mas as previsões para esse tombo começam a rondar números bem piores do que se imaginavam. Pelo menos duas dessas estimativas, já admitem que o PIB brasileiro pode cair mais de 7% se a situação da economia piorar.

O JP Morgan calcula em 7% a queda do PIB do País, revendo sua previsão anterior que falava em contração de 3.2%. Já o UBS, apontou, no final do mês passado, que o tombo seria de 5,5%. Mas tinha feito um segundo cenário, caso as restrições da economia seguissem se ampliando, que estimava a queda em 7,2%.

O boletim Focus do Banco Central desta semana ainda prevê um cenário menos desastroso, com queda de 4,11%. Mas, na próxima segunda, essa estimativa deve piorar, acompanhando os cenários mais pessimistas.