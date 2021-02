Do Marcelo: Queda de popularidade faz governo apoiar vacinação e auxílio

Marcelo de Moraes

A popularidade de Jair Bolsonaro vem caindo e sendo registrada nas últimas pesquisas, como reforçou ontem a rodada feita pela XP/Ipespe, mostrando que a rejeição ao presidente chegou a 42%. Parte desse derretimento da imagem de Bolsonaro é atribuída a sua má gestão no combate à pandemia do coronavírus. Outra parte também teria sido causada pelo fim do pagamento do auxílio emergencial.

Essa perda de prestígio fez com que o presidente orientasse seus auxiliares a darem um jeito de retomar o benefício, mesmo de forma limitada como deverá ocorrer dessa vez – três parcelas de R$ 200. E também fez com que passasse a defender publicamente a vacinação contra o coronavírus – algo que nunca fez antes.

Segundo pessoas próximas de Bolsonaro, o dado da pesquisa que mais impressionou foi o da simulação de confronto direto do presidente com seus adversários num eventual segundo turno. Ele já aparece atrás de Sérgio Moro (36% a 32%), mas ainda em situação de empate técnico, pois a pesquisa tem margem de erro de 3,2 pontos porcentuais para mais ou menos.

Só que a mesma margem de erro serve para indicar que ele aparece numericamente à frente de outros adversários, mas também já em situação de empate com Lula/Fernando Haddad (41% a 36%); com Luciano Huck (37% a 33%); e com Ciro Gomes (39% a 37%). Num confronto com Doria venceria por 37% a 30%. Ou seja, hoje, poderia ser batido num confronto por pelo menos quatro ou cinco oponentes (Moro, Lula, Haddad, Huck e Ciro).

De olho em 2022, a ordem no governo é tentar atacar justamente as áreas que mais têm sangrado a popularidade do presidente. Ou seja, vacinação e cuidados com a pandemia e o auxílio emergencial.