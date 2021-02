Do Marcelo: Reaproximação com o bolsonarismo afasta DEM da frente ampla em 2022

Marcelo de Moraes

A pressão política e as ofertas generosas de cargos e de liberação de recursos implodiram a unidade do Democratas. Em vez de se manter junta no processo de sucessão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a bancada da legenda rachou, com pelo menos metade do grupo aderindo à campanha do candidato bolsonarista, Arthur Lira (PP-AL).



O impacto dessa decisão não pesa apenas na disputa pela Presidência da Câmara, mas mexe também com as articulações que vêm sendo feitas para a formação de uma frente ampla de oposição em Jair Bolsonaro, em 2022. O DEM, por meio de Maia, era um dos principais players desse jogo. Mas, ao pular agora nos braços do bolsonarismo em troca de cargos e liberação de emendas, praticamente sela o desembarque dessa frente.

Na prática, o DEM se reencontra com Bolsonaro, reatando os laços que foram feitos logo depois de sua posse, em janeiro de 2019. Na ocasião, o partido se declarou independente, mas, na prática, a conversa foi outra. Recebeu três ministérios: Casa Civil, Saúde e Agricultura e se alinhou com o governo.



Com o passar do tempo, o desgaste político de Bolsonaro e as trombadas de Maia com o Planalto afastaram o DEM do Planalto. Mesmo assim, o partido hoje ainda tem os pés fincados nas pastas da Agricultura e Cidadania e em dezenas de cargos em estatais, como a Codevasf, por exemplo. Sonha também em influenciar na indicação do próximo ministro da Educação.

Agora, o movimento que enfraqueceu internamente Rodrigo Maia coloca o partido de volta do lado de Bolsonaro. Especialmente porque esse retorno não foi contido pelo presidente nacional da legenda, ACM Neto. Ao contrário, os deputados mais próximos do ex-prefeito de Salvador lideraram a reaproximação com o bolsonarismo.

Ao mostrar ter pouca disposição para se opor a quem hoje lhe distribui cargos e emendas, o DEM foi se afastando rapidamente da frente ampla para enfrentar Bolsonaro em 2022. Se o presidente conservar sua viabilidade eleitoral, é difícil acreditar que o DEM vá abrir mão de seus espaços no governo para abraçar uma candidatura de oposição ao Planalto.

A própria permanência de Maia na legenda passa a ser uma interrogação, já que um grupo importante do DEM decidiu lhe virar as costas e lhe impor uma pesada derrota interna.