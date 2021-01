Do Marcelo: Sem insumo para vacinas, governo vai contratando a próxima crise

Marcelo de Moraes

Se o governo não se mexer, é fácil prever quando será o Dia D da sua próxima crise política. A vacinação contra o coronavírus foi iniciada no País, mas corre o risco de ser interrompida em breve pela falta de insumos que precisam vir da China para que o Instituto Butantã possa continuar produzindo a vacina Coronavac.

Só que autoridades do governo federal já detectaram que a demora na remessa desses insumos pode estar ligada a uma má vontade da China com o Brasil. Essa indisposição seria consequência dos ataques feitos ao país, nos últimos meses, da parte de integrantes do governo ou de pessoas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro, como seu filho Eduardo Bolsonaro, por exemplo. Oficialmente, porém, não existe a confirmação que a dificuldade seja causada por isso.

Agora, o governo se mobiliza diplomaticamente para ver como viabiliza a vinda rápida dos insumos necessários para a vacina. Por conta própria, até o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já entrou em contato com a diplomacia chinesa para tentar solucionar o problema de fornecimento do material.

Para piorar o problema, o Brasil também não sabe quando poderá receber de outro país, a Índia, as doses já contratadas da vacina produzida pela AstraZeneca em parceria com Oxford. O Brasil ficou de fora da lista dos primeiros países para os quais a Índia já exportou o material. Com isso, a Coronavac segue sendo a única vacina que está sendo aplicada em território nacional.