Do Marcelo: Toma lá, dá cá na eleição da Câmara prova que ‘nova política’ era só gogó

Marcelo de Moraes

O mito de que a grande renovação do Congresso, ocorrida nas eleições de 2018, produziria o fim de antigos vícios do Parlamento não se sustenta nos fatos. A disputa pelo comando da Câmara está sendo movida pelo velho e surrado toma lá, dá cá, onde os apoios vão sendo conquistados em troca de promessas de cargos, liberação de recursos ou garantia de ocupação de espaços nobres dentro da Casa.

A chamada “nova política” surgiu na eleição de 2018, impulsionada pelo cansaço do eleitor com a política tradicional, desgastada por seguidas denúncias de envolvimento em irregularidades- muitos revelados pela Lava Jato.

Na Câmara, isso se refletiu numa renovação de 47,37% dos deputados. Quase a metade de novatos, proporcionalmente, a maior renovação desde o advento da Assembleia Constituinte de 1986. Dos 513 deputados eleitos, 243 eram estreantes. Além disso, outros 19 estavam voltando ao Congresso, depois de um período fora.

Já não é de hoje que a “nova política” mostra que não passou de um discurso eleitoral. Escolhido presidente dentro desse molde, Jair Bolsonaro não demorou a se aproximar do Centrão, que tanto criticou na campanha, para se blindar politicamente dentro do Congresso.

Nos Estados, governadores dessa nova linha também enfrentaram escândalos por acusações de desvios em recursos destinados ao combate da pandemia do coronavírus. O governador do Rio, Wilson Witzel, um dos expoentes do movimento, já foi até afastado do cargo.

Agora, com a disputa na Câmara entrando na sua reta final, os acenos de troca de favores pelos votos mostram que a “nova política” não passou de apenas mais um gogó de campanha.