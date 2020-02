Do Marcelo: Uma semana emblemática para o País refletir

O Brasil vive uma semana recheada de acontecimentos muito emblemáticos e que deveriam servir para uma profunda reflexão sobre o ponto em que as coisas chegaram no País. Começando pelas ofensas do presidente Jair Bolsonaro à jornalista Patrícia Campos Mello, da Folha de S.Paulo, passando pela fala do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, acusando o Congresso de chantagear o governo e de haver parlamentares insaciáveis, e finalizando com o senador licenciado Cid Gomes (PDT-CE) levando dois tiros de policiais militares que protestavam em Sobral, não faltam lições para se aprender.

Com uma multidão de desempregados e outros milhões de pessoas se virando no trabalho informal, não resta dúvida que as discussões políticas priorizam muito mais o radicalismo, do estilo quem pode ou manda mais, do que algum esforço para retomar o crescimento econômico. Com previsões preocupantes sobre o ritmo da economia, o enorme desperdício de energia nesses embates políticos, repletos de beligerância física e verbal, mostra que o foco sobre o que realmente importa precisa ser recuperado imediatamente, sob pena de se perder de vez.