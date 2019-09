Dodge pede ao STF que barre apreensão de livros LGBT em bienal

Equipe BR Político

A batalha jurídica iniciada pelo prefeito Marcelo Crivella (PRB) contra um beijo gay numa HQ segue neste domingo, 8, com o pedido da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, ao Supremo Tribunal Federal que barre a busca e apreensão se livros com a temática LGBT na Bienal do Rio de Janeiro, informa o Estadão.

Em requerimento encaminhado ao ministro nesta manhã, ela se manifesta pela suspensão da decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Rio, Cláudio de Mello Tavares, proferida no sábado, 8. A PGR pede urgência ao Supremo que decida, posto que a Bienal se encerra ainda neste domingo. Raquel vê a decisão de Tavares como ‘lesiva à ordem pública’.