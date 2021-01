Dois anos do crime da Vale em Brumadinho: 272 mortos e 11 desaparecidos

Familiares das 272 vítimas fatais do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG), no dia 25 de janeiro de 2019, e das 11 ainda desaparecidas realizaram atos nesta segunda, 25, em Belo Horizonte, Brumadinho, Betim e em São Paulo. Cerimônias dos dois anos da tragédia são organizadas pela Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos Pelo Rompimento da Barragem de Córrego do Feijão (Avabrum).

Nenhum responsável pelo crime social e ambiental está preso. Em 21 de janeiro, o Ministério Público de Minas Gerais denunciou à Justiça 11 executivos e funcionários da Vale e outros cinco da consultoria Tüv Süd por homicídio doloso duplamente qualificado e por crimes ambientais causados pelo rompimento da Mina do Córrego do Feijão. O ex-presidente da Vale, Fabio Schvartsman, está entre os denunciados. Todos também foram indiciados pela Polícia Civil.

A Polícia Federal estimou em janeiro que as conclusões sobre as investigações que vão apontar possíveis responsáveis pela tragédia só devem ser concluídas em junho, quando deverá ficar pronto laudo que indicará o que teria provocado a liquefação da barragem, possível causa do colapso da estrutura. O laudo está sendo elaborado em parceria com universidades europeias.

Segundo o MP, “ficou demonstrada a existência de uma promíscua relação entre as duas corporações denunciadas, no sentido de esconder do poder público, sociedade, acionistas e investidores a inaceitável situação de segurança de várias barragens de mineração mantidas pela Vale”.

William Garcia, promotor da investigação criminal, disse ter volume “substancial” de provas de que Schvartsman sabia do problema da estrutura e não tomou medidas necessárias. Segundo ele, o ex-presidente “manteve incentivos corporativos para maquiar problemas corporativos” da Vale e “atuou diretamente para criar a falsa impressão de plena segurança das barragens”.

A última audiência com intermediação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais com a Vale, governo estadual e instituições que representam o Judiciário sobre o colapso da barragem da mineradora, realizada no último dia 22, terminou sem acordo sobre o valor a ser ressarcido pela Vale. Caso a mineradora não apresente uma nova proposta até a próxima sexta-feira, 29, o processo irá voltar para julgamento na primeira instância na Justiça.

O entrave para o fechamento do acordo diz respeito ao valor a ser pago pela empresa. A ação prevê o pagamento de R$ 54 bilhões. A empresa quer pagar R$ 21 bilhões.

Para o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), ainda não houve justa reparação dos direitos da população atingida pelo crime. A entidade chama a intermediação do TJMG nas negociações do governo mineiro e a mineradora de “Acordão Global”.

Leia texto publicado hoje pelo MAB:

“O único objetivo da Vale é o lucro acima da vida. Na região de Brumadinho, a empresa atua para não pagar pelos seus crimes, a qualquer custo, quer evitar novos gastos na reparação dos direitos violados. Ao mesmo tempo, quer continuar explorando o minério em Minas Gerais, enviando para fora do país sem pagar o mínimo de tributos.

Para conseguir tais objetivos, a Vale utiliza diversas estratégias, desde a captura de governos, parlamentares, judiciário, órgãos do governo e demais estruturas jurídicas institucionais até a desorganização da população e enfraquecimento da sua capacidade de luta por meio de cooptação de atingidos\as e lideranças populares, e até mesmo a divulgação constante de notícias falsas.

Existe também uma estratégia ideológica de comunicação, com muita propaganda perante a sociedade e aos acionistas para ocultar a realidade do povo e burlar os fatos verdadeiros. A empresa faz propaganda de que está resolvendo os problemas dos atingidos\as, quando na verdade está ganhando tempo para minar a capacidade de luta do povo e tirar Brumadinho dos noticiários.

Na prática, o que a Vale está fazendo é, por meio de seu poderio econômico, o controle político e ideológico para dominar o território e continuar garantindo altos lucros para o sistema financeiro, aos banqueiros e fundos internacionais de investimentos – seus proprietários atuais.

O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e a população da bacia do Rio Paraopeba foram surpreendidos no dia 22 de outubro de 2020, na “calada da noite”, com a notícia de que a empresa Vale S.A., o Governo do Estado de Minas Gerais e Instituições de Justiça, estavam realizando um grande “Acordão” clandestino que decidia o futuro das indenizações e a vida dos atingidos na região.

O Acordão Global, como é conhecido, é um escândalo, porque decide sobre o processo de reparação decorrente do rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho de forma escusa, sem a participação das pessoas atingidas e protegidos por sigilo sob decisão de juízes e promotores.

O acordo global envolve a Vale, o governo de Minas, a Defensorias e Ministérios Públicos, além da Advocacia Geral da União. Inicialmente, previa uma ação no valor total de R$ 54 bilhões que correspondia a duas ações: uma de 26 bilhões (correspondente aos danos econômicos sofridos pelo estado) e outra de 28 bilhões correspondente aos danos morais e sociais coletivos (comunidade).

A empresa Vale propôs o pagamento total de R$ 21 bilhões, sendo um “teto global” de pagamentos de R$ 16,45 bilhões – que incluiria a realização de obras em Belo Horizonte, distante 60 quilômetros de Brumadinho, R$ 3 bilhões previstos para a recuperação ambiental, além dos R$ 2,2 bilhões já gastos em indenizações para os cerca de 8 mil atingidos\as. Uma parcela bilionária também seria distribuída ao judiciário para que eles coordenassem ações no chamado “terceiro setor”.

Esta proposta da empresa propôs um corte para menos da metade do valor total das duas ações. O fato concreto é que o acordo não permite a participação efetiva dos atingidos nas negociações e nem na tomada de decisões sobre os direitos dos atingidos\as. Ou seja, as vítimas seguem excluídas, enquanto os senhores donos do poder querem lucrar em cima do crime e da vida de milhares de atingidos pelo crime da Vale.

Os atingidos\as reivindicam que as discussões sobre reparação de danos não atendem às questões emergências (pagamento emergencial, fornecimento de água, indenizações, entre outros) que garantiriam as condições de vida até a reparação integral. Os atingidos\as não são contra o acordo, mas, se tratando da vida do povo, devem ser os protagonistas em qualquer acordo que trate sobre o futuro de suas vidas e da definição de um valor justo na reparação de danos, este deve ser um direito assegurado – poder participar das decisões.

O Acordão trata-se de uma jogada da empresa criminosa, ao colocar para um Estado financeiramente falido a possibilidade de arrecadar alguns bilhões em “nome dos atingidos”, que representam alguns poucos meses do lucro líquido da empresa, em troca da quitação total do passivo devido pela própria incompetência em gerir a barragem da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Assim a empresa deixa de ser a responsável pela reparação dos direitos das vítimas, passando a responsabilidade ao Estado.

Percebe-se que a justiça não tem se mostrado um instrumento efetivo da reparação integral dos danos, do acesso à justiça e que não garante os direitos das vítimas. O poder Judiciário pouco conhece dos casos e as necessidades reais e urgentes dos atingidos nas localidades. Além disso, as mineradoras possuem um enorme aparato jurídico por meio dos seus inúmeros escritórios de advocacia.

Isso acarreta uma forte incisão jurídica em recorrer às decisões, o que permite que o adiamento de determinações definitivas privilegie quem tem as melhores condições, no caso, as empresas. Dessa forma, isso leva a morosidade de reparação tanto do meio ambiente quanto das vítimas, pois as sobrecarrega com um tempo processual muito longo.

Assim como na bacia do Rio Doce, novamente um acordo foi construído sem a participação da população atingida, sob o pretexto de que a conciliação é a melhor e mais rápida forma para resolução do processo. Porém, denunciamos que a celeridade aqui atende somente os objetivos do governo do Estado de Minas Gerais e da empresa Vale, sem que isso garanta os direitos dos atingidos, especialmente o direito à participação.“

Leia texto da Vale:

Ao longo destes dois anos, temos realizado diversas ações para mitigar, reparar e ressignificar as comunidades e as vidas das pessoas impactadas. Avançamos no processo de indenização individual e por grupo e em projetos voltados para a capacitação, o desenvolvimento e bem-estar das pessoas. Além disso, ações socioambientais e socioeconômicas estão gerando resultados para as regiões atingidas. Estamos seguindo firmes e vigilantes às necessidades da sociedade, através da escuta ativa para que seja possível compartilhar valor e contribuir para o desenvolvimento territorial das comunidades.

Seguindo todos os protocolos dos órgãos de saúde e cumprimos os decretos municipais, estaduais e federais relativos à pandemia do coronavírus, os empregados em campo estão desempenhando suas funções de forma segura, uma vez que as obras emergenciais e outras atividades não podem ser interrompidas.