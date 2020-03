Dois dias seguidos de mercado positivo?

Depois de ter conseguido fechar a quinta-feira de forma positiva, existe a expectativa que o mercado pode voltar a ter um dia favorável novamente nesta sexta. O início da recuperação da China, em relação ao coronavírus, e as medidas contra seus efeitos tomadas pelos governos no exterior, podem garantir algum alívio para a Bolsa brasileira. Na sua abertura, as ações tiveram alta acima de 4%.

Mesmo que isso aconteça, o mercado ainda vai seguir sujeito à grande vulnerabilidade. Até porque a doença sequer chegou ao seu pico no Brasil, segundo estimam especialistas da Saúde. Com as restrições impostas para evitar que o vírus aumente sua propagação, a situação pode melhorar em menor tempo, mas ainda é tudo muito incerto. E a economia, claro, já começou a pagar uma conta elevada. Nas duas últimas semanas, o impacto gigantesco do coronavírus sobre a economia derrubou a Bolsa e já causou cinco circuit breakers.