Dois governadores e 1 prefeito no ‘paredão’ do impeachment hoje

Esta quinta-feira, 17, está sendo o dia D para o futuro do mandato dos mandatários de dois Estados e uma capital no Brasil. Votações envolvendo etapas decisivas dos processos de impeachment dos governadores do Rio, Wilson Witzel (PSC), e de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), nas assembléias legislativas dos Estados, e do prefeito da capital fluminense, Marcelo Crivella (Republicanos), na Câmara Municipal do Rio, estão ocorrendo na tarde de hoje.

A situação é complicada para o governador do Rio, Witzel, que já está afastado do cargo desde agosto por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Nesta quinta, a comissão da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) que analisa o pedido de impeachment votou pela aceitação do relatório do deputado Rodrigo Bacellar (SD), que deu parecer favorável ao andamento do impeachment. O processo que atinge o governador se baseia em acusações de sua participação em um esquema de desvios de verbas para o combate ao coronavírus na área de Saúde. Nesta semana, depois de já ter tido negado um pedido de recondução ao cargo ao Supremo Tribunal Federal (STF), Witzel foi denunciado mais uma vez, agora por integrar uma organização criminosa que desviava recursos públicos junto ao presidente do PSC, Pastor Everaldo.

Na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), o processo está mais avançado e a votação, inciada às 15h, é sobre a admissibilidade do impeachment contra o governador Carlos Moisés. Na terça, os deputados da comissão aprovaram o parecer do relator Luis Fernando Vampiro (MDB) pela perda do mandato do governador e de sua vice, Daniela Reinehr (sem partido). Os políticos serão julgados pelo crime de responsabilidade pela concessão de aumento salarial a procuradores do Estado em 2019 sem consulta ao parlamento estadual. Moisés também é alvo de investigações por fraudes em compras emergenciais durante a pandemia, o que, junto à falta de diálogo com os deputados estaduais, tem deteriorado seu apoio na Alesc.

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, enfrenta, em sessão marcada para começar às 16h, mais uma votação na Câmara Municipal que decidirá sobre a abertura ou não de um processo de impeachment protocolado pelo PSOL. Em agosto, a Casa rejeitou outro pedido contra Crivella também do partido. Desta vez, a motivação é a suspeita de envolvimento do prefeito em um “QG da Propina” montado na administração municipal. Crivella é alvo de uma operação que apura o esquema e teve mandados de busca e apreensão relacionados à investigação em seus endereços.