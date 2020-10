Dois ministros do Tribunal de Contas estão com coronavírus depois de jantar

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), José Mucio, e o ministro Bruno Dantas foram diagnosticados com a covid-19, informou nesta segunda-feira, 19, a assessoria do Tribunal. Os dois participaram de um jantar com o minsitro da Economia, Paulo Guedes, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e outras autoridades há duas semanas. Até agora, cinco participantes já testaram positivo depois do evento.

Segundo a nota, Mucio está com sintomas leves e Dantas está assintomático. Ambos estão em isolamento. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, o da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e o senador Eduardo Braga (MDB-AL) foram os outros três participantes do evento que também contraíram a doença dias depois.