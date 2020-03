Dólar abre em queda e mercado europeu em recuperação

Equipe BR Político

Depois de ultrapassar os R$ 5 na abertura das negociações da quinta-feira, 12, o dólar começou esta sexta-feira, 13, cotado a R$ 4,71, às 09h06. Isso representa uma queda de cerca de 1,5%, em relação ao valor final do dia anterior, R$ 4,78, recorde nominal para a moeda americana no fechamento do mercado. Às 9h18, a moeda americana chegou à mínima do dia, a R$ 4,68, uma queda de cerca de 2% em relação ao dia anterior. O mercado europeu opera em forte alta na manhã desta sexta-feira, ensaiando uma recuperação após o tombo histórico. Às 8h11 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 5,45%, a de Frankfurt avançava 4,86% e a de Paris se valorizava 5,97%. Em Milão, Madri e Lisboa, os ganhos eram de 11,61%, 8,26% e 6,22%, respectivamente.

Na Ásia, os pregões asiáticos sentiram os impactos e, mesmo conseguindo diminuir um pouco as perdas ao final das negociações, fecharam em baixa, na madrugada desta sexta-feira, 13. As situações mais graves foram no Japão, onde o índice Nikkeichegou a bater em (-10%), fechando com (-6,08%), e na Coreia do Sul, que teve que acionar “circuit breaker”, quando as negociações param por um determinado período, fechando com recuo de 3,43%. As informações são do Estadão.