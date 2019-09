Dólar fecha em R$ 4,09 com saída de capital externo

Equipe BR Político

O dólar começou a segunda-feira, 9, em queda, mas o movimento durou pouco e a moeda operou em alta na maior parta do dia, informa o Estadão. A sessão foi de volume baixo de negócios e marcada pela escassez de notícias capazes de influenciar os mercados, aqui e no exterior. Por isso, operadores atribuem a alta da moeda a fatores técnicos, como a saída de capital do país. No mercado à vista, o dólar terminou em alta de 0,46%, a R$ 4,0987.

Apesar da desaceleração ao longo da tarde, o Ibovespa terminou esta segunda-feira em alta de 0,24%, aos 103.180,59 pontos, emendando o quarto pregão seguido de valorização. Segundo a analista-chefe da Coinvalores, Sandra Peres, ouvida pelo Estadão, com a expectativa de retomada do crescimento doméstico e de aprovação das reformas, o Ibovespa tem caminho aberto para continuar sua escalada até o fim do ano, buscando algo entre 115 mil e 120 mil pontos. O que pode barrar o movimento de alta é sobretudo o ambiente externo, ainda tomado pela cautela em relação à falta de avanços nas negociações comerciais entre Estados Unidos e China.