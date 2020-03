Dólar chega a R$ 4,61 nesta manhã

Equipe BR Político

O leilão de dólares do Banco Central fez a moeda perder força depois de começar esta quinta-feira, 5, em alta, chegando à máxima de R$ 4,6121. Logo após do leilão de US$ 1 bilhão, o BC anunciou a realização de um segundo leilão de swap cambial com recursos novos ainda nesta manhã, no mesmo valor. Às 10h05, a moeda americana era cotada a R$ 4,6001, com alta de 0,44%, depois da mínima de R$ 4,5816, informa o Estadão.

A sinalização de que o BC prepara novo corte de juros ajudou a pressionar ainda mais as cotações e o real teve novamente o pior desempenho em relação a seus pares no mercado internacional, considerando uma cesta de 34 moedas. No ano, a alta acumulada já é de 14%, a maior dos mercados emergentes.