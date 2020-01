Gustavo Zucchi

O receio com uma epidemia de coronavírus fez o dólar fechar o mês de janeiro na maior valor nominal da história. Nesta sexta-feira, 31, a moeda americana apareceu valendo R$ R$ 4,2850. Segundo o Estadão, o motivo para o resultado foi o temor dos investidores com uma rápida disseminação da doença. O real foi uma das moedas com pior desempenho ante ao dólar no primeiro mês de 2020, com 6,81% de valorização da moeda no mês.