Dólar já bate R$ 4,80

O dia promete: logo na abertura do mercado, o valor do dólar ante ao real subiu e chegou aos R$ 4,80. A segunda-feira está sendo marcada pelo derretimento de Bolsas de Valores por todo o mundo, puxadas pela queda no preço do barril de petróleo e pelo pânico global causado pela epidemia de coronavírus. Segundo o Estadão, casas de câmbio já estão vendendo a moeda americana a R$ 5. Para tentar conter a disparada do dólar, o Banco Central anunciou que vai aumentar a oferta do leilão a vista de US$ 1 bilhão para até US$ 3 bilhões.