Dólar recua com expectativa de alta de Trump

O ambiente mais otimista no mercado internacional impulsiona os índices da Bolsa de Nova York e favorece a evolução dos ativos brasileiros na manhã desta segunda-feira, 5, ainda que de maneira moderada, informa o Estadão. O Índice Bovespa abriu em alta e o dólar se enfraquece ante o real, refletindo a melhora do humor do investidor estrangeiro com a expectativa de alta hospitalar do presidente americano, Donald Trump, e a espera por um acordo para adoção de novos estímulos econômicos nos Estados Unidos, além de alguns indicadores econômicos positivos na zona do euro.

Em meio ao ambiente de maior apetite por risco, o presidente do Grupo Banco Mundial, David Malpass, alertou para o risco de que os efeitos da crise provocada pelo coronavírus levem a uma “década perdida”, com colapso de sistemas de saúde e educação, baixo crescimento econômico e alto nível de endividamento.

No cenário doméstico, é grande o desconforto com o risco de descumprimento do teto de gastos pelo governo. Às 11h17, o Ibovespa tinha alta de 0,66%, aos 94.633,30 pontos. A leve alta é puxada principalmente por ações de empresas ligadas a commodities, acompanhando a evolução dos preços no mercado internacional. Papéis do setor financeiro, destaque de alta na sexta-feira, hoje operam majoritariamente em baixa. No câmbio, o dólar à vista tinha baixa de 0,83%, cotado a R$ 5,6133.