Dólar vai a R$ 4,50 e Ibovespa tem manhã de queda

Equipe BR Político

O dólar operou em alta na manhã desta segunda-feira, 2, e atingiu, mais uma vez, a casa dos R$ 4,50, em meio a incertezas provocadas pela disseminação rápida do coronavírus fora da China. No turismo, a moeda americana foi negociada a R$ 4,70, segundo levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast com nove casas de câmbio.

Na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, o Ibovespa perdeu força e foi para o campo negativo, em sintonia com a queda dos índices futuros de Nova York. Ainda que a possibilidade de medidas de estímulos por meio dos bancos centrais de vários países esteja presente nos mercados, as incertezas relacionadas ao coronavírus parecem maiores, acrescenta o Estadão.