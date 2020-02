Gustavo Zucchi

No último dia antes do carnaval começar, o dólar fechou com mais uma máxima nominal histórica. Com alta de 0,04%, a moeda americana chegou a R$ 4,393. E isso falando apenas do dólar comercial. Para turistas que irão precisar comprar dólares para viajar, o valor é ainda maior e varia entre as casas de câmbio.