Dólar volta ao patamar de R$ 5

O dólar iniciou as negociações desta sexta-feira, 27, com alta superior a 1,5%, cotado a R$ 5,06. No pregão de quinta-feira, 26, pela primeira vez na semana, a moeda americana fechou abaixo de R$ 5, a R$ 4,99. Na mínima do dia, o valor chegou a ficar em R$ 4,97, informa o Estadão. Para esta sexta, 27, a aprovação pela Câmara dos Deputados de auxílio de R$ 600 a trabalhadores informais e pessoas carentes durante a pandemia de coronavírus deve ser bem recebida no mercado em meio à espera da votação das propostas pelo Senado. No entanto, a agilidade na concessão do benefício deve ser cobrada, uma vez que de cada R$ 100 em medidas prometidas até agora pelo governo de Jair Bolsonaro, só R$ 36 saíram do papel, diz reportagem.