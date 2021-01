A rede social Twitter baniu permanentemente Donald Trump. O quase ex-presidente americano, que incitou suas turbas contra o Congresso neste semana, não pode mais postar na plataforma. A justificativa foi “incitamento à violência”. Trump convocou sua militância para protestar contra o Congresso no dia da sessão que ratificou Joe Biden como vencedor das eleições. O resultado foi uma invasão do Capitólio, sede do Poder Legislativo dos EUA, por manifestantes com símbolos fascistas.