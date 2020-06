Dono da casa em Atibaia, Wassef já ‘representou’ Bolsonaro

A ordem no Palácio do Planalto é afastar Jair Bolsonaro do caso Queiroz, uma vez que o chefe do Planalto não é investigado pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, como o é o filho Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), mas o presidente já admitiu que o advogado envolvido no caso, Frederick Wassef, trabalhou como seu defensor no caso Adélio. Wassef é dono do sítio em Atibaia onde Fabrício Queiroz se instalara até ser preso ontem. Em duas oportunidades, houve confirmação da relação de Wassef com Bolsonaro.

A primeira delas foi numa das paradas diante dos seguidores na porta do Palácio da Alvorada, no dia 19 de dezembro, 24 horas depois da deflagração de uma operação MP-RJ para investigar o esquema de “rachadinha” no gabinete de Flávio.

“O senhor esteve aqui com o advogado ontem?”, indagou um repórter. “Estive. Ele é meu advogado no caso Adélio (Bispo, autor da facada contra Bolsonaro, na campanha eleitoral de 2018)”, respondeu o presidente. Bolsonaro havia se reunido com Wassef e com Flávio no Palácio da Alvorada, no dia 18 de dezembro – dia da operação.

A outra ocasião se deu quando o porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros, afirmou que Wassef representava Bolsonaro.

Ontem, a primeira tentativa pública de desvincular o presidente de Wassef veio da advogada Karina Kufa, em nota. “O advogado Frederick Wassef não presta qualquer serviço advocatício em nenhuma ação em que seja parte o senhor Jair Messias Bolsonaro”, escreveu ela. No mesmo dia, Bolsonaro se reunira com seus ministros para tratar da crise ligada ao filho do presidente, passando recibo de que a prisão de Queiroz afeta o chefe do Executivo federal.