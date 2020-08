Doria a Bolsonaro: ‘O senhor não vai emparedar a democracia’

Ao abrir a entrevista coletiva desta segunda-feira, 24, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), comentou a ameaça do presidente Jair Bolsonaro a um jornalista. O tucano classificou o ataque como “triste” e “lamentável”. Ontem, ao ser questionado por um jornalista d’O Globo sobre repasses de R$ 89 mil do ex-assessor Fabrício Queiroz para a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, o presidente disse sentir vontade de “encher” a boca do repórter de “porrada”.

“Não me lembro ao longo da minha existência de nenhum presidente da República que tenha dito isso frontalmente a um jornalista, que gostaria de agredi-lo e esmurrá-lo”, afirmou Doria. “É uma posição lamentável e triste para alguém que ocupa a Presidência da República”, disse.

E seguiu relembrando a história de seu pai: “Eu tenho a obrigação de lhe dizer como filho de um deputado cassado pelo golpe de 64, vítima, portanto, da ditadura militar neste País, que nem o senhor nem ninguém vai afrontar a democracia do Brasil, vai amedrontar ou emparedar jornalistas ou veículos de comunicação sérios. A democracia, presidente Bolsonaro, é mais forte que o senhor. Ela já resistiu em tempos recentes a outras ameaças e resistirá ao senhor também com seu ímpeto de flertar com o autoritarismo”, concluiu o governador.