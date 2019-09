Doria a Bolsonaro: ‘Que trabalhe mais e tuíte menos’

Cassia Miranda

O clima de conflito entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), ganhou um novo capítulo. Desta vez, os dois possíveis adversários na eleição presidencial de 2022 se estranharam por causa do anúncio feito pela Toyota na quinta-feira, 19, de que vai investir R$ 1 bilhão na fábrica de Sorocaba gerando 300 empregos. Doria está no Japão, para onde viajou justamente para acompanhar o anúncio da montadora e de onde recomendou que Bolsonaro “trabalhe mais e tuíte menos”.

Isso porque, na noite de ontem, em suas redes sociais, o Bolsonaro reclamou do anúncio e em um dia difícil para o governo, tentou colher os louros do investimento. “Para variar, a notícia não tem meu nome”, disse durante sua live. Ele também escreveu que o investimento está acontecendo “graças ao Renovabio”. O programa que visa estimular a produção de biocombustíveis no Brasil em troca da redução de emissão de gases poluentes que foi assinado no governo Temer.

Doria rebateu o presidente, dizendo que ele confundiu o investimento em Sorocaba com um anunciado pela Toyota em dezembro de 2018. “Ele confundiu os projetos. Eu recomendo ao presidente que trabalhe mais e tuíte menos. Agora não é hora de dissidências. Eu não quero entrar em polêmicas nem estimulá-las”, afirmou o tucano.