Doria a Crivella: ‘Encerra seu ciclo de forma melancólica’

Equipe BR Político

Poucos minutos depois de o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), usar o Twitter para pedir desculpas ao governador João Doria (PSDB-SP), o tucano usou a rede social para comentar a fala feita ontem pelo candidato à reeleição no Rio.

Como você leu no BRP, ontem, em reunião com membros do partido que concorreram à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Crivella se referiu a Doria como “vagabundo” e “viado”.

“Lamento que o prefeito do Rio de Janeiro, um pastor que deveria ser um exemplo, faça ataques, use palavrões e o preconceito para se referir a um governador. O prefeito Crivella se apequena e lamentavelmente encerra seu ciclo de forma melancólica”, escreveu Doria.