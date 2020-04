Doria a Mandetta: ‘Resista aos despreparados’

Depois de o presidente Jair Bolsonaro ter expressado sua insatisfação com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), demonstrou apoio ao ministro, na esteira dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). “A sua resistência, como ministro da Saúde do Brasil, está ajudando a salvar vidas de milhares de brasileiros”, disse o governador em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, nesta sexta-feira, 3.

O governador pediu ao ministro que “resista aos despreparados”. Mandetta tem insistido na orientação do isolamento para combater a disseminação do coronavírus, apesar da discordância de Bolsonaro, que ataca incessantemente governadores e prefeitos que têm adotado medidas de quarentena.

“O ministro tem sido dedicado, correto e fluido nas informações com os Estados, todos eles”, afirmou Doria. “Tem mantido uma relação correta, altiva, republicana e distanciada de ideologismo. Esperamos que o senhor continue cumprindo seu papel apesar de todo o esforço e sacrifício.”