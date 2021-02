Doria aciona STF por habilitação de leitos pelo Ministério da Saúde

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), cumpriu a promessa feita na semana passada e informou que o Estado ingressou, nesta quarta-feira, 10, no Supremo Tribunal Federal (STF) com uma ação para contestar a medida do Ministério da Saúde de desabilitar mais de 3 mil leitos para pacientes acometidos pela covid-19 no Estado.

O governo estadual cobra que o governo federal volte a arcar imediatamente com o custeio de 3.258 leitos de UTI que estão em funcionamento e deixaram de ser pagos com verba do Ministério da Saúde em dezembro passado.

Outros Estados também tiveram leitos privados desativados pela pasta. No último dia 8, os nove governadores que integram o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal pediram a habilitação imediata de leitos.

No mesmo dia, o governo do Maranhão ingressou com ação no STF solicitando a reativação dos leitos de UTI para o tratamento dos casos graves da covid-19 no Estado. Dos 268 leitos exclusivos para covid-19 em funcionamento na rede estadual do Maranhão, nenhum encontra-se habilitado pelo Ministério da Saúde, informou o Broadcast Político.