Doria acusa militante de ultradireita de difamação e ameaça

A ativista extremista Sara Winter, cujo nome é Sara Fernanda Giromini, poderá ter de responder também à Justiça em São Paulo, além de já ser alvo do inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal. O governador João Doria (PSDB) apresentou nesta segunda-feira, 1, uma notícia-crime para pedir a instauração de inquérito policial com o objetivo de apurar 31 supostos crimes de difamação e um de ameaça sofridos pelo tucano no Twitter feitos pela jovem que encabeça o movimento pró-bolsonarista armado 300 pelo Brasil, acampado em Brasília, informa o Estadão. Em postagens no Twitter, a militante xinga Doria de “oportunista”, “sádico”, “covarde” e “botox ambulante”, entre outros termos.

Além de Doria, Sara proferiu vários xingamentos contra o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito aberto no STF, a quem prometeu “infernizar”, em vídeo na quarta-feira passada. “Se eu pudesse, eu já estava na porta da casa dele convidando ele para trocar soco comigo. Juro por Deus, essa é minha vontade, eu queria trocar soco com esse f… da p…, com esse arrombado. Infelizmente eu não posso, ele mora lá em São Paulo, né? Pois você me aguarde, Alexandre de Moraes, o senhor nunca mais vai ter paz”, ameaçou a ativista. O vídeo foi encaminhado por Moraes ao procurador-geral da República, Augusto Aras, que o enviou ao Ministério Público Federal do DF. O caso está agora com o procurador Frederick Lustosa de Melo, que vem sendo pressionado por colegas para pedir logo à Justiça Federal a imposição de medidas cautelares contra a ativista. Sara terá de prestar depoimento em dois dias na Polícia Federal, mas ela esbravejou nas redes sociais que não comparecerá.