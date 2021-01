Doria adia em uma semana volta obrigatória às salas de aula

Com o retorno do Estado à fase vermelha do Plano SP de flexibilização, o governo paulista adiou em uma semana a retomada das aulas presenciais na rede estadual de ensino. A volta, que estava programada para 1º de fevereiro, fica agora para o dia 8 do próximo mês. No entanto, mesmo com o adiamento, as escolas estarão abertas a partir do início do mês, de acordo com o governo do Estado, para receber os alunos mais vulneráveis.

Escolas particulares continuarão autorizadas a retomar suas atividades presenciais na primeira semana de fevereiro. Na rede municipal, as escolas podem reabrir, a princípio, a partir de 1º de fevereiro, O plano do governo é de que a primeira semana de fevereiro dedicada à formação das equipes escolares, comunicação com famílias e apoio aos estudantes.

Enquanto o Estado estiver nas fases vermelha e laranja, está suspensa a obrigatoriedade da presença dos alunos nas salas de aula. Antes, pelo menos um terço da carga horária deveria ser cumprido de forma presencial pelos estudantes.

“Se a família não quiser mandar presencial na fase vermelha ou laranja, ela estará autorizada a permanecer no online. Mas a escola pode e deve abrir para receber os alunos que desejam (voltar às escolas)”, disse hoje o secretário estadual de Educação, Rossieli Soares.