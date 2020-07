Doria anuncia nova etapa de quarentena com relaxamento em SP

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta sexta-feira, 10, o início de uma nova fase da quarentena em São Paulo, com maior flexibilização, que vai do dia 15 ao dia 30 deste mês. Segundo Doria, o Estado registrou redução no número de óbitos nos últimos dias e tem começando a ter resultados positivos no Litoral e Interior do Estado, para onde as contaminações avançavam.

A etapa é a sexta revisão do Plano São Paulo, que começou a categorizar as diversas regiões do Estado por diferentes níveis de risco a partir de 1º de junho, e passou várias regiões a fases de maior reabertura. O governador anunciou a reabertura dos parques estaduais, temáticos, urbanos, ambientais e naturais. O prefeito da capital, Bruno Covas (PSDB), já havia informado que parques da cidade, como o Ibirapuera iriam reabrir neste mês. No Estado, apenas as regiões de Araçatuba, Campinas, Franca e Ribeirão Preto permanecem com o grau de restrição máxima, em que só o comércio essencial é autorizado a funcionar.

“Estamos num platô, depois de um longo período de pico da doença, mas isso não significa relaxamento”, disse Doria. O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, epidemiologista Paulo Menezes, que esteve presente na coletiva do governo afirmou ver as mudanças no mapa do Estado como uma evolução “satisfatória” e também usou a expressão “platô” para se referir à atual situação da epidemia no Estado.