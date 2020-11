Doria anuncia retorno de todo o Estado de SP à fase amarela

Um dia depois do segundo turno da eleição municipal, o Estado de São Paulo vai regredir para a fase amarela do plano de reabertura. O governador João Doria (PSDB) anunciou a decisão nesta segunda-feira, 30, em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. Até o momento, seis das 17 regiões em que foi subdividido o Estado estavam na fase verde, incluindo a Capital.

“Com o claro aumento da instabilidade da pandemia, o governo de São Paulo e o Centro de Contingência da covid-19 decidiram que 100% do Estado de São Paulo vai retornar para a fase amarela do Plano São Paulo”, disse o governador.

“Esta mudança não altera a programação de volta às aulas e as escolas não serão fechadas”, anunciou. Segundo o governador, o intervalo de revisão de dados passará dos atuais 28 dias para 7 dias. A próxima reclassificação do plano, no entanto, ocorrerá apenas no dia 4 de janeiro.

Doria afirmou que na terça o governo terá uma reunião com 62 prefeitos do Estado de municípios que apresentaram aumento na taxa de ocupação de leitos.